Парламент Британії схвалив заміну санкціям ЄС проти Росії після Brexit
Палата громад Великої Британії схвалила регламент щодо санкцій проти Росії, який набуде чинності після того, як країна вийде з Європейського союзу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Підсумки голосування оприлюднено на сайті парламенту. "За" проголосували 294 члени Палати громад, проти - 184.
Як стверджується у пояснювальному меморандумі до документа, регламент спрямований на забезпечення ефективного санкційного режиму стосовно Росії після виходу країни з ЄС.
Коли документ набуде чинності, нові британські санкції замінять з практично таким же ефектом режим санкцій ЄС щодо дій Росії проти України, який зараз діє відповідно до законодавства Євросоюзу.
У документі прописані критерії, за якими Лондон ухвалюватиме рішення про санкції щодо фізичних або юридичних осіб.
Стверджується, що санкційний режим покликаний заохотити Росію припинити дії з дестабілізації України, підриву чи загрози її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності.
У Британії наразі діють три режими санкцій щодо Росії відповідно до рішень Євросоюзу:
- санкції від березня 2014 року за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України щодо певних фізичних та юридичних осіб;
- торговельні та фінансові секторальні санкції від липня 2014 року;
- санкції від червня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Росією півострову Крим та Севастополя.