Винищувачі США перехопили літаки РФ біля узбережжя Аляски

Американські військові винищувачі у вівторок перехопили шість російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда", про це поінформувало Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

"Дві пари винищувачів F-22 перехопили російські бомбардувальники Ту-95 і винищувачі Су-35, що увійшли в зону ідентифікації ППО на Алясці 21 травня", - йдеться у повідомленні.

Two pairs of F-22 fighter jets, each with an E-3 intercepted Tu-95 bombers Su-35 fighter jets entering the Alaskan ADIZ May 21. The bombers entered the ADIZ and were intercepted by two F-22s, exited and then re-entered the Alaskan ADIZ accompanied by two Su-35 fighter jets. pic.twitter.com/NYP6EVq2Xg