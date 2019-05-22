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Винищувачі США перехопили літаки РФ біля узбережжя Аляски

Середа, 22 травня 2019, 16:00

Американські військові винищувачі у вівторок перехопили шість російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда", про це поінформувало Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

"Дві пари винищувачів F-22 перехопили російські бомбардувальники Ту-95  і винищувачі Су-35, що увійшли в зону ідентифікації ППО на Алясці 21 травня", - йдеться у повідомленні.

Американські літаки супроводили російські. При цьому наголошується, що російські літаки не порушували повітряний кордон США і перебували в міжнародному просторі.

"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і жодного разу не зайшли у суверенний повітряний простір США або Канади", - йдеться у повідомленні.

Російські бомбардувальники також увійшли в зону ППО Північної Америки днем раніше, зазначається у повідомленні.

У Міноборони Росії назвали політ Ту-95 вздовж західного узбережжя Аляски і північного узбережжя Алеутських островів плановим.

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