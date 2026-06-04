ЗМІ: Британія та Франція узгодили план місії з розмінування Ормузької протоки

Велика Британія та Франція остаточно узгодили плани щодо керівництва багатонаціональною розмінувальною місією в Ормузькій протоці.

Про це Bloomberg сказали ознайомлені співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами п'яти осіб, обізнаних з перемовинами, військові планувальники з багатьох країн перебувають на завершальному етапі підготовки до об'єднання зусиль з метою очищення протоки від морських мін.

Троє співрозмовників стверджують, що в місії з розмінування візьме участь коаліція з 15 країн, які вже виділили військовий персонал та ресурси.

За їхніми словами, вони, ймовірно, приєднаються до місії через кілька тижнів після її початку, щоб заспокоїти комерційні судна, і хоча планування в основному завершено, вони все ще шукають додаткове обладнання, зокрема судна підтримки.

Втім, співрозмовники наголосили, що розгортання сил не почнеться до укладення угоди між США та Іраном, яка відновить повні та безперешкодні права на комерційне судноплавство, а також створить сприятливі умови для військових ресурсів у протоці.

Також вони зазначили, що місія під керівництвом Великої Британії та Франції буде готова налагодити зв'язок з Тегераном щодо оперативних питань.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення про призупинення переговорів між сторонами, заявивши, що вони тривають "безперервно".

Трамп також заявив, що Іран погодився з вимогою Вашингтона не створювати ядерну зброю.