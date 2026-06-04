Франція та Німеччина хочуть спростити інтеграцію в ЄС Молдови і Балкан

Молдова та держави Західних Балкан, які є кандидатами на вступ до ЄС, повинні отримати нові можливості в процесі вступу, які дадуть їм змогу поступово інтегруватися в діяльність Євросоюзу, його єдиного ринку та інституцій.

Про це йдеться в аналітичному документі "Новий імпульс для розширення" (Non-Paper: A New Momentum for Enlargement) від 4 червня 2026 року, який Франція та Німеччина розіслали партнерам по ЄС, з текстом якого мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

Німеччина і Франція запропонували новий підхід щодо підготовки до вступу Молдови та держав Західних Балкан в Євросоюз, який передбачає поступову спрощену інтеграцію в діяльність ЄС – і закликали Єврокомісію підготувати пропозиції.

Аналітичний документ, датований 4 червня 2026 року, був підготований напередодні самітів ЄС-Балкани 5 червня та ЄС-Молдова 22 червня.

Франція та Німеччина фактично пропонують новий підхід до розширення ЄС для Молдови та Балкан. Підхід, "орієнтований на процес", має за мету "усунути формалізовані перешкоди для проміжних етапів і спростити поточну методологію (шляхом об'єднання деяких процедурних кроків)".

Зокрема, Франція та Німеччина закликали інші держави-члени "сприяти відкриттю всіх відповідних переговорних кластерів, де це пропонує Єврокомісія" для Молдови і Балкан, а далі – зосередитися "на змісті реформ, а не на процедурних кроках".

"Ми пропонуємо передвступну стратегію, що містить інструментарій із набором структурних елементів, які ефективно наближають країни-кандидати до ЄС через більш структуровану поступову інтеграцію, тим самим забезпечуючи додаткові стимули для реформ", – йдеться у документі.

Це має охоплювати, серед іншого, привілейований доступ до внутрішнього ринку ЄС та тісніші зв'язки з європейськими інституціями у повсякденному процесі прийняття рішень.

Автори аналізу стверджують, що їх намір "полягає не в тому, щоб замінити повноправне членство в ЄС чи подовжити шлях до нього, а навпаки" – вони хочуть створити стимули, які сприятимуть швидшому прогресу на цьому шляху.

"Ми запрошуємо Комісію представити пропозиції щодо сприяння поступовій інтеграції країн-кандидатів на їхньому шляху до вступу в ЄС", – говориться в тексті.

Що конкретно пропонується для Молдови і Західних Балкан:

Спільні засідання Європейської комісії/депутатів Європейського парламенту з представниками країн Західних Балкан та Молдови (кожні двічі на рік), спільна діяльність в рамках парламентських комітетів. Участь у розгляді певних конкретних пунктів порядку денного неформальних засідань Європейської ради та Ради ЄС як спостерігач без права голосу. Посилена співпраця у сфері безпеки та оборони, включаючи партнерства у сфері безпеки та оборони, посилену співпрацю з Frontex, інтеграцію до Агентства ЄС з кібербезпеки та системи раннього попередження про кібератаки ЄС. Участь у ключових програмах та ініціативах ЄС. Секторальна інтеграція до Єдиного ринку в таких сферах: SEPA, Roam Like At Home, Транспортне співтовариство, Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA), енергетичний ринок, Система торгівлі викидами, "зелені коридори", інтеграція до політики ЄС щодо конкурентоспроможності/промислових стратегій/критичної сировини, статус Авторизованого економічного оператора (AEO), Цифровий єдиний ринок, більш далекосяжні угоди щодо санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ), подальше скорочення нетарифних торговельних бар'єрів, звільнення від певних захисних заходів (подібно до держав ЄЕЗ). Повна участь у Єдиному ринку на основі моделі Європейського економічного простору+ (ЄЕП+) – за умови прийняття та імплементації вимог до законодавства щодо кластерів від 1 до 5 та тимчасове закриття відповідних переговорних розділів, без шкоди для перехідних періодів та захисних заходів.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Фрідріх Мерц виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково "закриє" запит Києва на якнайшвидший вступ. Своє бачення він виклав у листі до інших європейських лідерів.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово акцентував, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС.

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