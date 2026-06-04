У США допускають індивідуальні винятки для країн на купівлю нафти РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що майбутні винятки, які дозволять країнам купувати нафту в Росії, можуть надаватися індивідуально для кожної країни, а не в загальному порядку.

Про це він сказав у четвер, 4 червня, під час виступу перед Комітетом з питань фінансів Палати представників, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бессент заявив, що Росія "отримала дуже незначний приріст доходів завдяки цим виняткам".

"Я схиляюся до думки, що якщо й будуть надані подальші винятки, то вони стосуватимуться конкретних країн, а не матимуть загального характеру. Їхня нафта завжди йшла до Китаю, а тепер вона може йти до наших союзників", – сказав міністр фінансів США.

Коментарі Бессента пролунали під час обміну думками з республіканцем Браяном Фіцпатріком, який попросив главу Мінфіну пояснити логіку, з якою його відомство видає послідовні винятки, щоб звільнити російську нафту, що транспортується морем, від санкцій США на тлі війни в Україні.

Фіцпатрік зазначив, що багато хто на Капітолійському пагорбі працює над тим, щоб "чітко дати зрозуміти, що незаконна агресія Росії не буде нормалізована і не отримає винагороди".

У травні Сполучені Штати оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом’якшити зростання світових цін.

Нагадаємо, йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває в танкерах. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розкритикував рішення США продовжити дію винятку з санкцій щодо продажу російської нафти.

2 червня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країна хотіла б найближчим часом скасувати винятки з нафтових санкцій проти Росії.