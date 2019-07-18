Волкер назвав продовження арешту морякам спробою тиску на Зеленського

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що продовження арешту моряків — це спроба Кремля тиснути на Володимира Зеленського перед парламентськими виборами.

Про це він сказав "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

"Затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони мали бути звільнені одразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути до сімей якомога швидше. Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам" - сказав Волкер.

"Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", — додав він..

Лефортовський суд Москви у середу, 17 липня, задовільнив клопотання слідства і продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою 24-м українським морякам, захопленим в районі Керченської протоки восени 2018 року.