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Волкер назвал продление ареста морякам попыткой давления на Зеленского

Четверг, 18 июля 2019, 07:57

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что продление ареста моряков — это попытка Кремля давить на Владимира Зеленского перед парламентскими выборами.

Об этом он сказал "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть уволены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть к семьям как можно быстрее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", - сказал Волкер.

"Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", — добавил он..

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, удовлетворил ходатайство следствия и продлил еще на три месяца срок содержания под стражей 24-м украинским морякам, захваченным в районе Керченского пролива осенью 2018 года. 

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