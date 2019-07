Глава МЗС Німеччини: по Донбасу є позитивні сигнали, але потрібен конструктив від РФ

Німеччина вважає, що прогрес у вирішенні конфлікту в Україні можливий, але для цього потрібні конструктивні зусилля Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МВС Німеччини Гайко Маас на зустрічі з російським колегою Сєргєєм Лавровим.

"Що стосується України, то недавно ми побачили багатообіцяючі сигнали, такі як розведення військ в Станиці Луганській. Це показує нам: прогрес можливий! Тепер нам потрібен конструктивний внесок - особливо з боку Росії", - цитує в Twitter слова Мааса німецьке МЗС.

Regarding Ukraine we have recently seen promising signals, such as the disengagement of troops at Stanytsia Luhanska. This shows us: Progress is possible! Now we need constructive contributions - particularly by Russia. FM @HeikoMaas at @PDialog in Bonn. pic.twitter.com/mCQ3vPxYHk