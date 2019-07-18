Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Франції після фіналу Кубка африканських націй затримали 200 людей

Іран захопив британський танкер

Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих

Прем'єр Косова подав у відставку: його викликав суд в Гаазі






Глава МЗС Німеччини: по Донбасу є позитивні сигнали, але потрібен конструктив від РФ

Четвер, 18 липня 2019, 19:52

Німеччина вважає, що прогрес у вирішенні конфлікту в Україні можливий, але для цього потрібні конструктивні зусилля Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МВС Німеччини Гайко Маас на зустрічі з російським колегою Сєргєєм Лавровим.

"Що стосується України, то недавно ми побачили багатообіцяючі сигнали, такі як розведення військ в Станиці Луганській. Це показує нам: прогрес можливий! Тепер нам потрібен конструктивний внесок - особливо з боку Росії", - цитує в Twitter слова Мааса німецьке МЗС.

Маас і Лавров зустрілися на полях німецько-російського форуму "Петербурзький діалог", який сьогодні проходить недалеко від Бонна. Це їх перша зустріч на форумі з часів початку війни в Україні.

Повідомляється, що крім України вони обговорювали двосторонні відносини, ситуацію навколо Ірану і договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

"Ще одна важлива проблема - роззброєння. Німеччина зобов'язується всіма можливими способами продовжити такі інструменти роззброєння, як договір про РСМД. Ми не хочемо чергової гонки озброєнь", - зазначив Маас.

Німецько-російський форум був створений в 2001 році за ініціативою президента РФ Владіміра Путіна і німецького канцлера Герхарда Шредера.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua