ЗМІ: Пентагон може скасувати перекидання ракет Tomahawk до Німеччини через страх перед РФ

Пентагон може скасувати план постачання ракет Tomahawk до Німеччини, частково через побоювання, що Росія розцінить це як ескалацію конфлікту.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами двох європейських і одного американського посадовців, офіційні особи США побоюються, що Москва вживе заходів у відповідь, якщо адміністрація Дональда Трампа доведе до кінця плани щодо розгортання високоточних ракет на німецькій території.

Однак будь-яке рішення не постачати їх скасує угоду, укладену за адміністрації Джо Байдена, і позбавить Берлін засобів захисту, яких, за словами німецьких лідерів, вони відчайдушно потребують.

Американські посадовці, ймовірно, також стурбовані скороченням запасів американської зброї. У перші тижні війни з Іраном США витратили тисячі ракет Tomahawk і перехоплювачів до систем Patriot. Міністр оборони Піт Гегсет заявив Конгресу минулого місяця, що на поповнення запасів боєприпасів, витрачених під час військового конфлікту, підуть "місяці й роки".

Видання також зазначає, що ймовірна відмова від розгортання Tomahawk непокоїть німецьких посадовців.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив минулого місяця, що не очікує, що США розмістять ракети Tomahawk у Німеччині через обмежену доступність цих крилатих ракет.

"В американців зараз не вистачає їх навіть для себе", – говорив він.

Зараз представники Німеччини вивчають європейські альтернативи для заповнення прогалини в галузі високоточних ударів на великі відстані.

Дебати в Берліні стосуються не стільки якоїсь однієї системи озброєння, скільки того, як швидко Німеччина зможе набути здатності вражати цілі на відстані – чи то за рахунок закупівель готової продукції, розширення виробництва спільно з союзниками, чи то довгострокових європейських розробок.

Дрони та дешевші системи можуть допомогти, але німецькі фахівці з планування оборони не розглядають їх як повноцінну заміну Tomahawk.

Німецькі посадовці загалом стурбовані тим, що відхід США змусить Європу усунути прогалини у військовій сфері швидше, ніж це може забезпечити її оборонна промисловість.

Варто зазначити, що 1 травня Вашингтон оголосив про скорочення своєї військової присутності в Німеччині на 5 тисяч солдатів.

Після цього у Міністерстві оборони Німеччини висловили переконання, що рішення адміністрації США вивести частину військ з країни не означатиме скасування планів щодо розгортання далекобійних ракет Tomahawk.

Детальніше читайте у статті "Європейської правди" Покарання для Німеччини. Чому Трамп виводить війська з Європи та чи це справді помста за Іран