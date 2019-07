Глава МИД Германии: по Донбассу есть положительные сигналы, но нужен конструктив от РФ

Германия считает, что прогресс в разрешении конфликта в Украине возможен, но для этого нужны конструктивные усилия России.

Как сообщает "Европейская правда" об этом заявил глава МВД Германии Хайко Маас на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Что касается Украины, то недавно мы увидели многообещающие сигналы, такие как разведение войск в Станице Луганской. Это показывает нам: прогресс возможен! Теперь нам нужен конструктивный вклад - особенно со стороны России", - цитирует в Twitter слова Мааса немецкий МИД.

Regarding Ukraine we have recently seen promising signals, such as the disengagement of troops at Stanytsia Luhanska. This shows us: Progress is possible! Now we need constructive contributions - particularly by Russia. FM @HeikoMaas at @PDialog in Bonn. pic.twitter.com/mCQ3vPxYHk