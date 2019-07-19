Троє британських міністрів готуються піти у відставку – ЗМІ

Троє британських міністрів готуються піти у відставку в той день, коли Борис Джонсон стане прем'єр-міністром, якщо він, як очікується, виграє гонку лідерів Консервативної партії наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Так, міністр юстиції Девід Гок має намір подати заяву про відставку незабаром після того, як Тереза Мей відповість на останню серію питань до прем'єра на посаді.

Міністр фінансів Філіп Хеммонд і міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт також планують відставку до вступу на посаду нового прем'єра.

Таким чином відставка міністрів позбавить прем’єра можливості зняти їх з посад як найбільш непримиренних опонентів Brexit без угоди.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту в четвер ухвалила поправку, яка повинна ускладнити наступному прем'єр-міністру можливість припинити його діяльність і в обхід парламенту вивести країну з ЄС без угоди.