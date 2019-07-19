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В Мюнхені зникли дві росіянки, поліція допускає вбивство

П'ятниця, 19 липня 2019, 13:45

У Німеччині правоохоронні органи допускають убивство двох громадянок Росії, які зникли в Мюнхені в суботу, 13 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Bild.

Про таємниче зникнення росіянок у четвер повідомило посольство РФ у Німеччині. За його інформацією, поліція почала кримінальне провадження.

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Як пише видання, 41-річна мати Марія Герцускі та її 16-річна донька Тетяна в суботу вирушили в торговий центр на шопінг, але після цього на контакт з близькими не виходили, а їхні телефони – вимкнені.

Про зникнення росіянок повідомили колишній та теперішній чоловіки Марії, які живуть в Мюнхені. За словами друзів зниклих жінок, батько Марії живе у Москві. Він відвідує доньку кожні два місяці та щодня їй телефонує, проте від суботи жодних контактів з ним не було зафіксовано.

"Всі обставини дозволяють припускати вчинення насильницького злочину", - наводить видання слова представника поліції Маркуса да Глорія Мартінса.

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