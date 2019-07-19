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В Мюнхене исчезли две россиянки, полиция допускает убийство

Пятница, 19 июля 2019, 13:45

В Германии правоохранительные органы допускают убийство двух гражданок России, пропавших в Мюнхене в субботу, 13 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Bild.

О таинственном исчезновении россиянок в четверг сообщило посольство РФ в Германии. По его информации, полиция начала уголовное производство.

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Как пишет издание, 41-летняя мать Мария Герцуски и ее 16-летняя дочь Татьяна в субботу отправились в торговый центр на шоппинг, но после этого на контакт с близкими не выходили, а их телефоны - выключены.

Об исчезновении россиянок сообщили бывший и нынешний супруги Марии, которые живут в Мюнхене. По словам друзей пропавших женщин, отец Марии живет в Москве. Он посещает дочь каждые два месяца и каждый день ей звонит, однако с субботы никаких контактов с ним не было зафиксировано.

"Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления", - приводит издание слова представителя полиции Маркуса да Глория Мартинса.

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