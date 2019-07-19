Прем'єр Косова подав у відставку: його викликав суд в Гаазі

Прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай подав у відставку в п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kosova Press.

Причиною він назвав виклик до Спеціального трибуналу в Гаазі для дачі показів у якості підозрюваного у скоєнні військових злочинів. За його словами, обвинувачення йому наразі не висунули.

"Честь прем'єр-міністра і держави повинна бути збережена", - сказав він, оголошуючи про відставку.

Харадінай повідомив, що після його відставки президент Хашим Тачі розпочне консультації з партіями про проведення дострокових виборів. Після цього, за його словами, він поверне мандат народу.

Спеціальний трибунал в Гаазі був сформований для встановлення винних за скоєні під час війни у Косові злочини.

Харадінай був прем’єром Косова з 2017 року. Він вже вдруге йде з поста прем'єр-міністра через підозру у скоєнні військових злочинів.

У 2005 році він подав у відставку після того, як Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії (МТКЮ) в Гаазі звинувачував його у злочинах проти людяності і порушенні законів та звичаїв війни, але його виправдали через відсутність переконливих доказів.

Харадінай був командувачем Армії визволення Косова – албанського збройного формування, що відстоювало самостійність Косова від Югославії і боролося з сербськими силами у конфлікті 1998-1999 років.