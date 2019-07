В ЄС висловили сподівання досягти з Джонсоном впорядкованого Brexit

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє висловив сподівання на можливість досягти впорядкованого Brexit з новим прем’єром Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми очікуємо конструктивної роботи з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, коли він вступить на посаду, щоб полегшити ратифікацію Угоди про вихід і домогтися впорядкованого Brexit. Ми також готові переробити узгоджену декларацію про партнерство відповідно до керівних принципів Європейської ради", - написав Барньє у Twitter.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines.