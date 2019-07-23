McDonald's в Австрії замінить "мафіозну" рекламу через обурення глави МВС Італії

Філіал McDonald's в Австрії переклеїть рекламні білборди в країні після того, як вони викликали обурення глави МВС Італії Маттео Сальвіні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Salzburg 24.

McDonald's прорекламував свій новий бургер в рамках меню "Італійське літо" зі слоганом "Für echte Mampfiosi". "Mampfen" німецькою означає "наминати", його поєднання зі словом "mafiosi" утворило новотвір "Mampfiosi".

Рекламна кампанія розгнівала главу МВС Італії Маттео Сальвіні. В неділю він написав у Twitter: "Італійці всі мафіозі? Як сумно". При цьому він помилився країною, зазначивши, що рекламні щити розміщені в Німеччині.

Австрійська філія компанії заявила у вівторок, що найближчими днями образливий для італійців слоган замінять на "Für echte Amici" ("Для справжніх друзів").

Маркетинговий директор компанії Йорг Піццера попросив вибачення у італійців та підкреслив, що наміру когось образити в McDonald's не було.