McDonald's в Австрии заменит "мафиозную" рекламу из-за возмущения главы МВД Италии

Филиал McDonald's в Австрии переклеит рекламные билборды в стране после того, как они вызвали возмущение главы МВД Италии Маттео Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Salzburg 24

McDonald's прорекламировал свой новый бургер в рамках меню «Итальянское лето" со слоганом "Für echte Mampfiosi". "Mampfen" по-немецки означает "уплетать", его сочетание со словом "mafiosi" создало новообразование "Mampfiosi".

Рекламная кампания разгневала главу МВД Италии Маттео Сальвини. В воскресенье он написал в Twitter: "Итальянцы все мафиози. Как грустно". При этом он ошибся страной, отметив, что рекламные щиты размещены в Германии.

Австрийский филиал компании заявил во вторник, что в ближайшие дни оскорбительный для итальянцев слоган заменят на "Für echte Amici" ("Для настоящих друзей»).

Маркетинговый директор компании Йорг Пиццера попросил прощения у итальянцев и подчеркнул, что намерен кого-то обидеть у McDonald's не было.