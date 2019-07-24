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У Румунії призначили нову очільницю МЗС

Середа, 24 липня 2019, 12:34

Новим міністром закордонних справ Румунії сьогодні призначена Рамона Манеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Mediafax.

Також сьогодні відбулися ще два призначення в уряді – посаду глави МВС отримав Ніколай Мога, а віцепрем'єром з питань стратегічного партнерства став Міхаїл Фіфор. Церемонія призначення відбулася сьогодні у президентському палаці.

 
Рамона Манеску

Манеску замінила на посаді глави МЗС Теодору Мелешкану, якого звільнили 16 липня. Манеску була депутатом Європарламенту, входила до Комітету із закордонних справ.

Керівництво румунської Соціал-демократичної партії вирішило змінити міністра після відповідної пропозиції ALDE ("Альянс лібералів і демократів" – група у Європарламенті, нині має назву "Оновити Європу").

За даними румунських ЗМІ, зміна міністра пов'язана з провальним результатом ALDE на виборах до Європарламенту в Румунії – партія не подолала 5-відсотковий бар’єр.

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