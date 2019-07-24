В Румынии назначили новую главу МИД

Новым министром иностранных дел Румынии сегодня назначена Рамона Манеску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

Также сегодня состоялись еще два назначения в правительстве - должность главы МВД получил Николай Мога, а вице-премьером по вопросам стратегического партнерства стал Михаил Фифор. Церемония назначения состоялась сегодня в президентском дворце.

Рамона Манеску

Манеску сменила на посту главы МИД Теодору Мелешкану, которого отправили в отставку 16 июля. Манеску была депутатом Европарламента, входила в Комитет по иностранным делам.

Руководство румынской Социал-демократической партии решило сменить министра после соответствующего предложения ALDE ("Альянс либералов и демократов" - группа в Европарламенте, сейчас носит название "Обновить Европу").

По данным румынских СМИ, смена министра связана с провальным результатом ALDE на выборах в Европарламент в Румынии - партия не преодолела 5-процентный барьер.