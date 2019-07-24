Климпуш-Цинцадзе проти скорочення комітету та віцепрем'єра з євроінтеграції

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе виступила проти ідей об‘єднання у Верховній Раді комітету з євроінтеграції з комітетом у закордонних справах, а також скорочення посади віцепрем'єра з євроінтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це віцепрем’єрка заявила в Києві на презентації звіту за час роботи в уряді.

"Я б хотіла наголосити на необхідності збереження інституційних механізмів. Мене турбують деякі заяви нових політиків з уже, очевидно, правлячої партії стосовно того, що потрібно, наприклад, об'єднувати комітет європейської інтеграції у Верховній раді з комітетом міжнародних справ. Я вважаю, що це абсолютно відображає повне нерозуміння того, що таке європейська інтеграція. Це є табула раса, на якій ще треба писати й писати, й заповнювати цю табула раса для того, щоб пояснювати, що таке європейська інтеграція", - сказала вона.

Климпуш-Цинцадзе також розкритикувала заяви про можливу ліквідацію посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка "відповідає за взаємодію з ЄС і НАТО на практичному рівні".

"Це можна поєднувати з міністерською посадою, але якщо ми... ідея покладання, скажімо, завдань європейської і євроатлантичної інтеграції на прем'єр-міністра не є новою. Можливо, з благородних намірів Арсеній Яценюк у перших двох урядах взяв на себе координацію цієї роботи, але очевидно, кількість і пріоритетність завдань, які щодня вимагають уваги прем'єр-міністра, не дозволили йому реально зосередитися на пріоритезації європейської і євроатлантичної інтеграції", - пояснила вона.

Климпуш-Цинцадзе також запропонувала зміцнити посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, щоб він мав право вето на рішення уряду, які порушують Угоду про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, два тижні тому від голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова пролунала заява щодо потреби об’єднання парламентських комітетів у закордонних справах та з питань європейської інтеграції.

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