Зеленський призначив радником "сірого кардинала" МЗС часів Януковича

Президент Володимир Зеленський призначив своїм радником Руслана Демченка, який раніше був радником п'ятого президента Петра Порошенка.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні укази про звільнення і призначення оприлюднені на сайті глави держави.

"Призначити Демченко Руслана Михайловича радником Президента України", - йдеться указі.

Демченко - колишній глава протоколу та офісу президента Віктора Ющенка, на початку 2010 року він перейшов до МЗС, а після перемоги Віктора Януковича став куратором відносин України з Росією.

В часи Євромайдану в МЗС його запам’ятали як головного противника "дипломатичної фронди" - тобто тих дипломатів, які боролися проти системи і підтримували Майдан.

Демченко брав участь в історичному засіданні Кабінету міністрів від 21 листопада 2013 року. Це – той день, коли Кабмін Миколи Азарова несподівано ухвалив рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію.

За часів Леоніда Кожари Демченко став "сірим кардиналом" МЗС. Саме він формулював і розсилав по посольствах вимоги – хто і що має говорити на зовнішньополітичній арені.

Порошенко призначив його своїм радником вже після того, як парламент ухвалив закон про люстрацію. Адже за законом про люстрацію Демченко мав бути позбавлений права займати посади у держорганах на десятирічний термін.