Протестувальники намагались заблокувати проїзд кортежу Джонсона до королеви

Екоактивісти намагалися зупинити кортеж Бориса Джонсона на під’їзді до Букінгемського палацу, де він повинен зустрітися з королевою Єлизаветою ІІ та отримати мандат на формування нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Декілька протестувальників вийшли на дорогу та сформували живий ланцюг, у той час як інші розгорнули банер так, щоб його було видно учасникам кортежу.

Protesters form a human chain to try and stop @BorisJohnson's arrival at Buckingham Palace to meet the Queen and transfer power.



