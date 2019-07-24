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Протестувальники намагались заблокувати проїзд кортежу Джонсона до королеви

Середа, 24 липня 2019, 17:30

Екоактивісти намагалися зупинити кортеж Бориса Джонсона на під’їзді до Букінгемського палацу, де він повинен зустрітися з королевою Єлизаветою ІІ та отримати мандат на формування нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Декілька протестувальників вийшли на дорогу та сформували живий ланцюг, у той час як інші розгорнули банер так, щоб його було видно учасникам кортежу.

 

Поліція швидко прибрала людей з дороги й кортеж проїхав далі.

Філіал Green Peace у Великій Британії повідомив, що його активісти хотіли вручити Джонсону листа з рекомендаціями щодо розв'язання кліматичних проблем.

Кортеж успішно прибув до Букінгемського палацу, де Єлизавета ІІ запропонує Джонсону сформувати новий уряд.

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Велика Британія
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