Протестующие пытались заблокировать проезд кортежа Джонсона к королеве

Экоактивисты пытались остановить кортеж Бориса Джонсона на подъезде к Букингемскому дворцу, где он должен встретиться с королевой Елизаветой II и получить мандат на формирование нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Несколько протестующих вышли на дорогу и сформировали живую цепь, в то время как другие развернули баннер так, чтобы его было видно участникам кортежа.

Protesters form a human chain to try and stop @BorisJohnson's arrival at Buckingham Palace to meet the Queen and transfer power.



Follow events live here: https://t.co/1S4nYdXST9 pic.twitter.com/oWCSM0m9Pd