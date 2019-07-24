Протестующие пытались заблокировать проезд кортежа Джонсона к королеве

Экоактивисты пытались остановить кортеж Бориса Джонсона на подъезде к Букингемскому дворцу, где он должен встретиться с королевой Елизаветой II и получить мандат на формирование нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Несколько протестующих вышли на дорогу и сформировали живую цепь, в то время как другие развернули баннер так, чтобы его было видно участникам кортежа.

Protesters form a human chain to try and stop @BorisJohnson's arrival at Buckingham Palace to meet the Queen and transfer power.



Follow events live here: https://t.co/1S4nYdXST9 pic.twitter.com/oWCSM0m9Pd — Sky News (@SkyNews) 24 липня 2019 р.

Полиция быстро убрала людей с дороги, и кортеж проехал дальше.

Филиал Green Peace в Великобритании сообщил, что его активисты хотели вручить Джонсону письмо с рекомендациями по решению климатических проблем.

Кортеж успешно прибыл в Букингемский дворец, где Елизавета II предложит Джонсону сформировать новое правительство.