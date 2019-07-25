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У Фінляндії підтвердили факт порушення повітряного простору літаком РФ

Четвер, 25 липня 2019, 13:51

Фінське прикордонне відомство підтвердило факт порушення повітряного простору Фінляндії російським літаком минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Російське державне повітряне судно заглибилося в територію Фінляндії максимум на один кілометр і перебувало всередині фінських кордонів в цілому близько двох хвилин.

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Прикордонникам не вдалося встановити особу льотчиків, які керували літаком. З цієї причини висунення звинувачення не є можливим, йдеться у повідомленні.

Винищувачі ВПС Фінляндії минулого понеділка були підняті в повітря для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем.

Порушення кордону імовірно сталося на території Фінської затоки поблизу Порвоо вранці в середу.

Це вже друге порушення повітряного простору в поточному році. У квітні португальський літак вторгся на фінську територію в Кіркконуммі, неподалік від мису Уппініємі.

Минулоріч порушень не траплялося.

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Фінляндія Росія
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