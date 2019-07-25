В Финляндии подтвердили факт нарушения воздушного пространства самолетом РФ

Финское пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Российское государственное воздушное судно углубилось в территорию Финляндии максимум на один километр и находилось внутри финских границ в общей сложности около двух минут.

Пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших самолетом. По этой причине выдвижение обвинения не представляется возможным, говорится в сообщении.

Истребители ВВС Финляндии в минувший понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.

Нарушение границы вероятно произошло на территории Финского залива вблизи Порвоо утром в среду.

Это уже второе нарушение воздушного пространства в текущем году. В апреле португальский самолет вторгся на финскую территорию в Киркконумми, недалеко от мыса Уппиниеми.

В прошлом году нарушений не происходило.