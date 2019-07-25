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В Финляндии подтвердили факт нарушения воздушного пространства самолетом РФ

Четверг, 25 июля 2019, 13:51

Финское пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Российское государственное воздушное судно углубилось в территорию Финляндии максимум на один километр и находилось внутри финских границ в общей сложности около двух минут.

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Пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших самолетом. По этой причине выдвижение обвинения не представляется возможным, говорится в сообщении.

Истребители ВВС Финляндии в минувший понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.

Нарушение границы вероятно произошло на территории Финского залива вблизи Порвоо утром в среду.

Это уже второе нарушение воздушного пространства в текущем году. В апреле португальский самолет вторгся на финскую территорию в Киркконумми, недалеко от мыса Уппиниеми.

В прошлом году нарушений не происходило.

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