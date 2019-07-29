В Італії невеликий літак упав на трасу, пілот загинув

На півночі Італії, поблизу міста Алессандрія розбився легкомоторний літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Літак упав на трасу, що з’єднує міста Генуя та Гравеллона-Точе.

За словами водіїв автомобілів, які стали очевидцями катастрофи, перед падінням на запасну смугу літак здійснив несподіваний маневр.

На місце події невдовзі прибув вертоліт рятувальної служби, однак рятувальники вже нічим не змогли зарадити пілоту. Медики констатували смерть чоловіка.

Компетентні органи намагаються встановити обставини і причини падіння літака.

Інцидент стався у ранкові години, коли на трасі ще не було багато автомобілів, що дозволило уникнути більшої кількості жертв.