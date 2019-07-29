В Италии небольшой самолет упал на трассу, пилот погиб

На севере Италии, вблизи города Алессандрия разбился легкомоторный самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Самолет упал на трассу, соединяющую города Генуя и Гравеллона-Точе.

По словам водителей автомобилей, которые стали очевидцами катастрофы, перед падением на запасную полосу самолет совершил неожиданный маневр.

На место происшествия вскоре прибыл вертолет спасательной службы, однако спасатели уже ничем не смогли помочь пилоту. Медики констатировали смерть.

Компетентные органы пытаются установить обстоятельства и причины падения самолета.

Инцидент произошел в утренние часы, когда на трассе еще не было много автомобилей, что позволило избежать большего количества жертв.