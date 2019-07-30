Глава МВС Німеччини виступив за посилення безпеки вокзалів

МВС, Мінтранс Німеччини обговорять разом з концерном Deutsche Bahn заходи підвищення безпеки на залізничних вокзалах.

Про це заявив у Берліні у вівторок, 30 липня, на спеціально скликаній прес-конференції міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Чисельність співробітників поліції на німецьких залізничних вокзалах слід збільшити, вважає Зеехофер.

Крім того, слід вивчити технічні можливості для посилення безпеки, додав міністр, який перервав свою відпустку через недавню трагедію на вокзалі Франкфурта-на-Майні.

Питання про заходи посилення безпеки обговорять на вищому рівні представники німецького МВС, федерального міністерства транспорту та цифрової інфраструктури, а також концерну Deutsche Bahn. Міністр знову заявив про необхідність розширити відеоспостереження в громадських місцях. За словами міністра, мова йде про "складне завдання", оскільки в Німеччині налічується понад 5500 вокзалів.

29 липня на одному з перонів центрального вокзалу Франкфурта-на-Майні чоловік зіштовхнув на рейки 8-річного хлопчика і його матір під високошвидкісний поїзд. Дитина загинула, жінка вижила. Чоловік намагався втекти, але був затриманий очевидцями і переданий поліції.