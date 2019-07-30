Глава МВД Германии выступил за усиление безопасности вокзалов

МВД, Минтранс Германии обсудят вместе с концерном Deutsche Bahn меры повышения безопасности на железнодорожных вокзалах.

Об этом заявил в Берлине во вторник, 30 июля, на специально созванной пресс-конференции министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Численность сотрудников полиции на немецких железнодорожных вокзалах следует увеличить, считает Зеехофер.

Кроме того, следует изучить технические возможности для усиления безопасности, добавил министр, который прервал свой отпуск из-за недавней трагедии на вокзале Франкфурта-на-Майне.

Вопрос о мерах усиления безопасности обсудят на высшем уровне представители немецкого МВД, федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры, а также концерна Deutsche Bahn. Министр вновь заявил о необходимости расширить видеонаблюдение в общественных местах. По словам министра, речь идет о "сложное задание", поскольку в Германии насчитывается более 5500 вокзалов.

29 июля на одном из перронов центрального вокзала Франкфурта-на-Майне мужчина столкнул на рельсы 8-летнего мальчика и его мать под высокоскоростной поезд. Ребенок погиб, женщина выжила. Мужчина пытался убежать, но был задержан очевидцами и передан полиции.