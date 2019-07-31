Зеленський поговорив з Лукашенком про Донбас і домовився обмінятися візитами

Президент Білорусі Александр Лукашенко запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білорусь в будь-який час і в будь-якому форматі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві пресслужби президента Білорусі за підсумками телефонної розмови лідерів двох країн.

"Александр Лукашенко запросив президента України відвідати Білорусь в будь-який час і в будь-якому форматі. Володимир Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Зеленський ще раз підтвердив запрошення, раніше надіслане на адресу глави білоруської держави, відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться в жовтні в Житомирі.

"Лукашенко запрошення прийняв, зазначивши, що як ініціатор і співавтор даного заходу бачить його високу ефективність і користь для економік обох країн", - додали в пресслужбі.

Також повідомляється, що Зеленський докладно розповів Лукашенко про ситуацію на Донбасі.

"Білоруський лідер у свою чергу запевнив, що Мінськ продовжить і надалі докладати всіх зусиль для врегулювання ситуації в регіоні і Україна завжди може розраховувати на Білорусь як країну - прихильницю мирних ініціатив і процесів", - йдеться в заяві.

Відзначимо, що на момент написання новини на сайті президента України не було інформації про телефонну розмову з Лукашенком.