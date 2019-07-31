Зеленский поговорил с Лукашенко о Донбассе и договорился обменяться визитами

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь в любое время и в любом формате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Беларуси по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял", - говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский еще раз подтвердил приглашение, ранее направленное в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Украины и Беларуси, который состоится в октябре в Житомире.

"Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что Зеленский подробно рассказал Лукашенко о ситуации на Донбассе.

"Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и впредь прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - сторонницу мирных инициатив и процессов", - говорится в заявлении.

Отметим, что на момент написания новости на сайте президента Украины не было информации о телефонном разговоре с Лукашенко.