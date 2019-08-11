Королева нарікає на неспроможність британських політиків керувати державою – ЗМІ

Королева Британії Єлизавета ІІ скаржилася на нездатність політиків керувати державою.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерело в королівському оточенні, передає "Європейська правда".

Зазначається, що королева висловила таку думку на закритому заході незабаром після відставки Девіда Кемерона після референдуму про Brexit.

Джерело стверджує, що з тієї пори, розчарування королеви тільки зросло.

"Я думаю, що вона дуже стривожена. Я чув, як вона говорила про своє розчарування в нинішньому політичному класі і його нездатності правильно управляти" – сказав співрозмовник видання.

Досі королівська сім'я трималася відсторонено і не висловлювала жодних поглядів на ситуацію з Brexit.

Згідно з традицією, британський монарх не бере участь в політичному житті країни і утримується від будь-яких публічних коментарів щодо спірних питань, що знаходяться в компетенції уряду.

Раніше стало відомо, що депутати з числа консерваторів, які виступають проти лінії партії, а також опозиційні лейбористи планують закликати королеву втрутитися, якщо прем’єр Борис Джонсон відмовиться піти у відставку після оголошення йому вотуму недовіри.