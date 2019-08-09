Британія каже, що відповідальність за "жорсткий" Brexit понесе ЄС

Британський міністр закордонних справ у четвер продовжив тиск на ЄС, щоб домогтися від блоку внесення поправок в умови виходу Британії з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

В інтерв'ю під час візиту до Мехіко глава британського МЗС Домінік Рааб заявив, що Брюссель нестиме відповідальність за хаотичний Brexit, якщо не піде на компроміс та не захоче змінити угоду про вихід.

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"Якщо позиція ЄС полягає в тому, що угоду про вихід не може бути змінено… то подивімось правді у вічі, це вони приймуть рішення, за яким Британія повинна буде залишити блок без угоди, і це відповідальність, яку вони повинні будуть понести", - сказав Рааб.

Європейський Союз наполягає, що угода про вихід, укладена попередньою британською прем’єркою, не може бути переглянута.

Новий уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона домагається виключення з угоди суперечливого пункту про "бекстоп" - механізму, який унеможливлює появу кордону між Ірландією та Північною Ірландією. За цим положенням Британія повинна була б продовжувати дотримуватися деяких правил ЄС після Brexit.

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Рааб сказав, що "бекстоп", безумовно, в його нинішньому вигляді, недемократичний, і його потрібно буде усунути".

Рааб, який вступив на посаду два тижні тому, перебував у Мексиці в рамках візиту у Північну Америку для зміцнення економічних зв'язків Великої Британії з регіоном.