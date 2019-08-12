Військовий літак РФ порушив повітряний простір Литви

Російський військовий пасажирський літак Ту-134 минулого тижня, пролітаючи над Балтійським морем, через погані погодні умови залетів у повітряний простір Литви.

Про це у понеділок повідомили в Міноборони Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Літак 6 серпня зустріли і супроводжували винищувачі повітряної поліції НАТО.

Літак летів з включеним радіолокаційним передавачем, мав план польоту і підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом.

"Порушення повітряного простору сталося через погану погоду, і пілот літака попередив про це", - сказала прес-секретар Міноборони Аста Галдикайте.

В цілому винищувачі НАТО минулого тижня для супроводу російських військових літаків, що пролітали над міжнародним простором над Балтійським морем, злітали дев'ять разів.

В основному це були винищувачі. Деякі з них не підтримували радіозв'язку, не представили план польоту, або летіли з відключеним радіолокаційним передавачем.

Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії проводиться з Литви та Естонії.