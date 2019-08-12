Военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Литвы

Российский военный пассажирский самолет Ту-134 на прошлой неделе, пролетая над Балтийским морем, из-за плохих погодних условий залетел в воздушное пространство Литвы.

Об этом в понедельник сообщили в Минобороны Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Самолет 6 августа встретили и сопровождали истребители воздушной полиции НАТО.

Самолет летел с включенным радиолокационным передатчиком, имел план полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.

"Нарушение воздушного пространства произошло из-за плохой погоды, и пилот самолета предупредил об этом", - сказала пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте.

В целом истребители НАТО на прошлой неделе для сопровождения российских военных самолетов, пролетавших над международным пространством над Балтийским морем, взлетали девять раз.

В основном это были истребители. Некоторые из них не поддерживали радиосвязи, не представили план полета, или летели с отключенным радиолокационным передатчиком.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии проводится с Литвы и Эстонии.