США підтримають Brexit без угоди з ЄС – радник Трампа

Радник американського президента з національної безпеки Джон Болтон заявив, що США з ентузіазмом підтримають Brexit без угоди, якщо саме цей варіант обере британський уряд.

Про це він заявив під час візиту до Лондона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Болтон заявив прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону, що президент Дональд Трамп хоче побачити успішний вихід Британії з Європейського союзу 31 жовтня і що Вашингтон готовий швидко працювати над угодою про вільну торгівлю між країнами.

Британська сторона наполягає на перегляді угоди про вихід, в той час як Брюссель непохитний: перегляду не буде. Таким чином, найбільш імовірним стає варіант виходу Британії з єс без угоди.

"Якщо таким буде рішення британського уряду, ми з ентузіазмом його підтримаємо, і саме це я намагаюся передати. Ми з вами, ми з вами", - сказав Болтон.

Болтон в Лондоні протягом двох днів переговорів шукає поліпшення американсько-британських відносин з Джонсоном після інколи напружених зв'язків між Трампом та попередницею Джонсона Терезою Мей.

За його словами, британські чиновники дали йому зрозуміти, що виконають волю виборців, висловлену на референдумі 2016 року щодо виходу з ЄС.