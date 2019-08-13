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США поддержат Brexit без соглашения с ЕС - советник Трампа

Вторник, 13 августа 2019, 08:22

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США с энтузиазмом поддержат Brexit без соглашения, если именно из этот вариант выберет британское правительство.

Об этом он заявил во время визита в Лондон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Болтон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что президент Дональд Трамп хочет увидеть успешный выход Британии из Европейского союза 31 октября и что Вашингтон готов быстро работать над соглашением о свободной торговле между странами.

Британская сторона настаивает на пересмотре соглашения о выходе, в то время как Брюссель непреклонен: просмотра не будет. Таким образом, наиболее вероятным становится вариант выхода Британии из ЕС без соглашения.

"Если таким будет решение британского правительства, мы с энтузиазмом его поддержим, и именно это я пытаюсь передать. Мы с вами, мы с вами", - сказал Болтон.

Болтон в Лондоне в течение двух дней переговоров ищет улучшения американо-британских отношений с Джонсоном после иногда напряженных связей между Трампом и предшественницей Джонсона Терезой Мэй.

По его словам, британские чиновники дали ему понять, что выполнят волю избирателей, высказанную на референдуме 2016 по выходу из ЕС.

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