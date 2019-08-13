Британський суд розгляне позов депутатів, що хочуть зупинити Brexit без угоди

Британський суддя призначив слухання на наступний місяць для розгляду справи опозиційних законодавців, які хочуть завадити прем'єр-міністру Борису Джонсону призупинити роботу парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Більше 70 парламентарів стверджують, що відправляти законодавців додому раніше запланованого на 31 жовтня Brexit буде "незаконним і неконституційним".

У вівторок на засіданні суду в Единбурзі суддя Раймонд Доерті заявив, що слухання по суті має відбутися 6 вересня.

Джонсон каже, що Британія покине Європейський союз 31 жовтня, з угодою чи без неї.

Британський парламент тричі відхилив чинну угоду, і ЄС відмовляється переглядати її, тому Brexit без угоди виглядає все більш імовірним, незважаючи на побоювання, що це може викликати економічні потрясіння.

Очікується, що законодавці спробують заблокувати вихід без угоди цієї осені. У зв'язку з цим висловлюються припущення, що Борис Джонсон може призупинити роботу парламенту, щоб цьому запобігти.