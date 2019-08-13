Британский суд рассмотрит иск депутатов, которые хотят остановить Brexit без соглашения

Британский судья назначил слушания на следующий месяц для рассмотрения дела оппозиционных законодателей, которые хотят помешать премьер-министру Борису Джонсону приостановить работу парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Более 70 парламентариев утверждают, что отправлять законодателей домой раньше запланированного на 31 октября Brexit будет "незаконным и неконституционным".

Во вторник на заседании суда в Эдинбурге судья Раймонд Доэрти заявил, что слушания по существу должно состояться 6 сентября.

Джонсон говорит, что Великобритания покинет Европейский Союз 31 октября, с договором или без него.

Британский парламент трижды отклонил действующее соглашение, и ЕС отказывается пересматривать его, потому Brexit без соглашения выглядит все более вероятным, несмотря на опасения, что это может вызвать экономические потрясения.

Ожидается, что законодатели попытаются заблокировать выход без соглашения этой осенью. В связи с этим высказываются предположения, что Борис Джонсон может приостановить работу парламента, чтобы это предотвратить.