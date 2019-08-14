Brexit: 3,5 тис. британців отримали паспорти Бельгії після референдуму 2016 року

3454 британці стали громадянами Бельгії в період між референдумом щодо Brexit в червні 2016 року і 31 травня цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За оцінками міністерства внутрішніх справ Бельгії, на 31 жовтня, коли запланований вихід Британії з ЄС, кількість британців з бельгійськими паспортами перевищить 4 тисячі.

Значне зростання числа охочих отримати громадянство Бельгії спостерігається з кінця 2018 року через наближення дати Brexit, спочатку запланованої на 29 березня.

Зокрема, багато європейських чиновників обрали бельгійське громадянство, щоб зберегти свою роботу після Brexit. Статути співробітників європейських установ вимагають, щоб вони були громадянами однієї з держав-членів ЄС.

У європейських інституціях працюють понад 2000 британців, у тому числі трохи менше 1200 - в Єврокомісії. Деякі британські журналісти, які працюють в Брюсселі, також пішли на такий крок.