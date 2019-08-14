Brexit: 3,5 тыс. британцев получили паспорта Бельгии после референдума 2016 года

3454 британцев стали гражданами Бельгии в период между референдумом по Brexit в июне 2016 года и 31 мая этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

По оценкам Министерства внутренних дел Бельгии, на 31 октября, когда запланирован выход Британии из ЕС, количество британцев с бельгийскими паспортами превысит 4000.

Значительный рост числа желающих получить гражданство Бельгии наблюдается с конца 2018 года из-за приближения даты Brexit, первоначально запланированного на 29 марта.

В частности, многие европейские чиновники выбрали бельгийское гражданство, чтобы сохранить свою работу после Brexit. Уставы сотрудников европейских учреждений требуют, чтобы они были гражданами одной из стран-членов ЕС.

В европейских институтах работают более 2000 британцев, в том числе около 1200 - в Еврокомиссии. Некоторые британские журналисты, работающие в Брюсселе, также пошли на такой шаг.