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Литва і Німеччина: "Північний потік-2" має враховувати інтерес України

Середа, 14 серпня 2019, 16:08

Литовський президент Гітанас Науседа після зустрічі з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель заявив, що Литва та Німеччина вважають за необхідне врахувати інтерес України у контексті будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання 15 min.

Україна стурбована тим, що може втратити транзит російського газу після того, як "Північний потік-2" почне транспортувати газ з РФ до Німеччини. 

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"Ми висловили наш скептицизм з приводу "Північного потоку-2". По-перше, тому що це свого роду небезпека та удар по диверсифікації енергопостачань в Євросоюзі", - сказав Науседа після зустрічі з Меркель у середу.

"Однак є ще одне дуже важливе питання — інтереси України, інтереси транзиту газу через країну. І пані Меркель… погодилася, що ці українські інтереси повинні поважатися", - сказав литовський президент.

Проти проєкту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газогін збільшить залежність Європейського союзу від російського газу.

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Німеччина вважає будівництво газопроводу економічним, а не політичним проєктом. Проте Меркель офіційно декларує, що питання будівництва "Північного потоку-2" і транзиту газу через територію України є тісно пов’язаними.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель у червні заявив, що вірить у домовленості між Україною та РФ щодо транзиту газу "на прийнятних для України умовах".

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Північний потік-2 Німеччина Литва
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