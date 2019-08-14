Литва и Германия: "Северный поток-2" должен учитывать интересы Украины

Литовский президент Гитанас Науседа после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил, что Литва и Германия считают необходимым учесть интерес Украины в контексте строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание 15 min.

Украина обеспокоена тем, что может потерять транзит российского газа после того, как "Северный поток-2" начнет транспортировать газ из РФ в Германию.

"Мы выразили наш скептицизм по поводу "Северного потока-2". Во-первых, потому что это своего рода опасность и удар по диверсификации энергопоставок в Евросоюзе", - сказал Науседа после встречи с Меркель в среду.

"Однако есть еще один очень важный вопрос - интересы Украины, интересы транзита газа через страну. И госпожа Меркель... согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать", - сказал литовский президент.

Против проекта газопровода "Северный поток-2" выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость Евросоюза от российского газа.

Германия считает строительство газопровода экономическим, а не политическим проектом. Однако Меркель официально декларирует, что вопросы строительства "Северного потока-2" и транзита газа через территорию Украины тесно связаны.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Меркель в июне заявил, что верит в договоренности между Украиной и РФ о транзите газа "на приемлемых для Украины условиях".