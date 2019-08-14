Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В МИД анонсировали новый уровень борьбы за захваченных моряков

Зеркаль планирует завершить работу в МИД

В Черногории запретили курить в ресторанах

Польша стремится увеличить стоимость транзита газа РФ






Литва и Германия: "Северный поток-2" должен учитывать интересы Украины

Среда, 14 августа 2019, 16:08

Литовский президент Гитанас Науседа после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил, что Литва и Германия считают необходимым учесть интерес Украины в контексте строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание 15 min.

Украина обеспокоена тем, что может потерять транзит российского газа после того, как "Северный поток-2" начнет транспортировать газ из РФ в Германию.

Читайте также
Требования Дании могут отложить "Северный поток-2" на 8 месяцев и стоить 660 млн евро

"Мы выразили наш скептицизм по поводу "Северного потока-2". Во-первых, потому что это своего рода опасность и удар по диверсификации энергопоставок в Евросоюзе", - сказал Науседа после встречи с Меркель в среду.

"Однако есть еще один очень важный вопрос - интересы Украины, интересы транзита газа через страну. И госпожа Меркель... согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать", - сказал литовский президент.

Против проекта газопровода "Северный поток-2" выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость Евросоюза от российского газа.

Читайте также
Трамп заявил, что рассматривает санкции, чтобы заблокировать "Северный поток-2"

Германия считает строительство газопровода экономическим, а не политическим проектом. Однако Меркель официально декларирует, что вопросы строительства "Северного потока-2" и транзита газа через территорию Украины тесно связаны.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Меркель в июне заявил, что верит в договоренности между Украиной и РФ о транзите газа "на приемлемых для Украины условиях".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Северный поток-2 Германия Литва
powered by lun.ua