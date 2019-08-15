Повірений у справах США розповів, чого чекає від зустрічі Зеленського з Трампом

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор очікує, що після серії зустрічей Володимира Зеленського і Дональда Трампа відносини між Україною і Сполученими Штатами стануть міцнішими.

Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому на "Європейській правді".

Він зазначив, що у найближчі тижні очікується кілька зустрічей Трампа і Зеленського.

"У Варшаві чи то у Нью-Йорку буде коротка зустріч. Це буде можливість для президентів сказати "Hello!" один одному, особисто обмінятися привітаннями. Можливо – поділитися однією-двома ідеями", - сказав Тейлор.

Повноцінна зустріч, висловив сподівання посол, відбудеться за місяць чи два у Вашингтоні.

"От саме тут буде реальне, змістовне спілкування президентів. Ми чекаємо, що після цієї серії зустрічей відносини США та України стануть міцнішими. Що президенти поспілкуються, оцінять підтримку, яку США надають Україні, і підтвердять, що ця підтримка зберігатиметься", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський зможе досягти домовленості з російським колегою Владіміром Путіним.