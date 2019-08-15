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Британія: лідер опозиції хоче змістити прем’єра, щоб уникнути Brexit без угоди

Четвер, 15 серпня 2019, 12:56

Лідер Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін планує заблокувати Brexit без угоди, закликаючи консервативних депутатів призначити його тимчасовим прем’єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Менш ніж за 80 днів до дати виходу Британії з ЄС лідер лейбористів закликає партії в парламенті оголосити прем’єру Борису Джонсону вотум недовіри.

У разі успіху таких закликів, ті, хто голосував проти прем'єр-міністра, зможуть сформувати уряд національної єдності.

Корбін пообіцяв, що якщо він прийде до влади, то відкладе вихід Британії з ЄС, призначить дострокові загальні вибори і агітуватиме за ще один референдум з можливістю залишитися в ЄС.

Він вважає, що обіцянки" обмеженого у часі" уряду буде достатньо, щоб заручитися підтримкою критиків.

Однак лідер ліберальних демократів Джо Свінсон відхилив ці плани як "нонсенс".

В офісі британського прем’єра заявили, що Джеремі  Корбін готовий "знехтувати референдумом і розвалити економіку", щоб стати прем'єр-міністром.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що хоче укласти угоду з Євросоюзом, але наполягає на тому, що Британія вийде з блоку 31 жовтня, з угодою чи без неї.

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