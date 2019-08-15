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Великобритания: лидер оппозиции хочет сместить премьера, чтобы избежать Brexit без соглашения

Четверг, 15 августа 2019, 12:56

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин планирует заблокировать Brexit без соглашения, призывая консервативных депутатов назначить его временным премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Менее чем за 80 дней до даты выхода Британии из ЕС лидер лейбористов призывает партии в парламенте объявить премьеру Борису Джонсону вотум недоверия.

В случае успеха таких призывов те, кто голосовал против премьер-министра, смогут сформировать правительство национального единства.

Корбин пообещал, что если он придет к власти, то отложит выход Британии из ЕС, назначит досрочные всеобщие выборы и будет агитировать за еще один референдум с возможностью остаться в ЕС.

Он считает, что обещания "ограниченного во времени" правительства будет достаточно, чтобы заручиться поддержкой критиков.

Однако лидер либеральных демократов Джо Свинсон отклонил эти планы как "нонсенс".

В офисе британского премьера заявили, что Джереми Корбин готов "пренебречь референдумом и развалить экономику", чтобы стать премьер-министром.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что хочет заключить соглашение с Евросоюзом, но настаивает на том, что Великобритания выйдет из блока 31 октября, с договором или без него.

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