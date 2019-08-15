Великобритания: лидер оппозиции хочет сместить премьера, чтобы избежать Brexit без соглашения
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин планирует заблокировать Brexit без соглашения, призывая консервативных депутатов назначить его временным премьер-министром.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Менее чем за 80 дней до даты выхода Британии из ЕС лидер лейбористов призывает партии в парламенте объявить премьеру Борису Джонсону вотум недоверия.
В случае успеха таких призывов те, кто голосовал против премьер-министра, смогут сформировать правительство национального единства.
Корбин пообещал, что если он придет к власти, то отложит выход Британии из ЕС, назначит досрочные всеобщие выборы и будет агитировать за еще один референдум с возможностью остаться в ЕС.
Он считает, что обещания "ограниченного во времени" правительства будет достаточно, чтобы заручиться поддержкой критиков.
Однако лидер либеральных демократов Джо Свинсон отклонил эти планы как "нонсенс".
В офисе британского премьера заявили, что Джереми Корбин готов "пренебречь референдумом и развалить экономику", чтобы стать премьер-министром.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что хочет заключить соглашение с Евросоюзом, но настаивает на том, что Великобритания выйдет из блока 31 октября, с договором или без него.