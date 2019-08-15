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Мільйон громадян ЄС отримали право проживати в Британії після Brexit

Четвер, 15 серпня 2019, 15:29

Близько 1 мільйона з приблизно 3 мільйонів громадян ЄС, які проживають у Великій Британії, отримали право проживати в країні після Brexit за новою схемою британського уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Згідно з даними, опублікованими сьогодні британським МВС, станом на липень 951 700 громадян з країн Європейського економічного простору і Швейцарії отримали врегульований або попередньо врегульований статус станом на 31 липня.

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Міністр внутрішніх справ Брендон Льюїс заявив, що в серпні кількість зареєстрованих користувачів досягла 1 мільйона.

Майже 150 тисяч європейців отримали статус тільки в липні, оскільки уряд активізував свої приготування до виходу з ЄС без угоди з Брюсселем.

Найбільша кількість заявок було отримано від громадян Польщі (179 800), Румунії (141 200) і Італії (121 600).

Міністерство внутрішніх справ закликає європейців подати заявку на отримання статусу до 31 грудня 2020 року, якщо Велика Британія покине ЄС без угоди, і до 30 червня 2021 року, якщо угода з Brexit буде ратифікована.

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Brexit Велика Британія
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