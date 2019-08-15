Прем’єр Британії звинуватив депутатів і ЄС у співпраці з метою заблокувати Brexit

Прем’єр Британії Борис Джонсон звинуватив парламентарів і ЄС у співпраці з метою заблокувати вихід країни з Євросоюзу.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання громадян у Facebook, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Існує жахливий вид співпраці, яка відбувається між людьми, які думають, що можуть заблокувати Brexit у парламенті, і нашими європейськими друзями", – сказав Джонсон.

"Наші європейські друзі не виказують жодного бажання до компромісу, вони взагалі непохитні у тому, що стосується угоди про вихід", - додав він.

За його словами, ЄС не хоче міняти жодної літери і коми в угоді, яку парламент відхиляв, тільки тому, що сподівається, що депутати все ще можуть заблокувати Brexit.

"Такий жахливий стан речей, і чим довше це відбувається, тим імовірніше, що ми будемо змушені вийти з ЄС без угоди", - заявив Джонсон.

"Я цього не хочу, тому нам потрібен компроміс з боку наших європейських друзів. І чим більше вони думають, що є шанс заблокувати Brexit у парламенті, тим впертіше вони тримаються за свою позицію", - додав він.

Як повідомлялося, лідер Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін планує заблокувати Brexit без угоди, закликаючи консервативних депутатів призначити його тимчасовим прем’єр-міністром.