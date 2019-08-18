У теракті в Кабулі на весіллі загинули 63 людини, 182 поранені
Терорист-смертник у суботу ввечері підірвався на багатолюдному весіллі у столиці Афганістану – 63 людини загинули, 182 отримали поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Теракт став найкривавішим у цьому році в Кабулі. За словами прессекретаря міністерства внутрішніх справ Насрата Рахімі, серед жертв були жінки і діти.
На фотографіях у соціальних мережах зі сцени теракту видно тіла, розкидані серед перевернутих столів і стільців в весільному залі.
Наречений і наречена вижили. Батько нареченої розповів TOLOnews, що 14 членів його сім'ї були вбиті.
Таліби заперечили свою причетність до вибуху та засудили теракт у весільному залі, розташованому у шиїтському мікрорайоні.
Атака в суботу ввечері відбулася, коли таліби та США намагаються домовитись про угоду про відкликання американських сил в обмін на зобов'язання "Талібану" щодо переговорів з урядом.
Відповідальність за теракт у неділю взяло терористичне угруповання "Ісламська держава".