В теракте в Кабуле на свадьбе погибли 63 человека, 182 ранены

Террорист-смертник в субботу вечером подорвался на многолюдной свадьбе в столице Афганистана - 63 человека погибли, 182 получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Теракт стал самым кровавым в этом году в Кабуле. По словам прес-секретарь министерства внутренних дел Насрата Рахими, среди жертв были женщины и дети.

На фотографиях в социальных сетях со сцены теракта видны тела, разбросанные среди перевернутых столов и стульев в свадебном зале.

Жених и невеста выжили. Отец невесты рассказал TOLOnews, что 14 членов его семьи были убиты.

Талибы отрицают свою причастность к взрыву и осудили теракт в свадебном зале, расположенном в шиитском микрорайоне.

Атака в субботу вечером произошла, когда талибы и США пытаются договориться о соглашении об отзыве американских сил в обмен на обязательства "Талибана" о переговорах с правительством.

Ответственность за теракт в воскресенье приняла террористическая группировка "Исламское государство".